Gabigol permanece no Flamengo com contrato até 2024

“Se é o para o bem da nação, eu fico”. Com estas palavras, Gabriel Barbosa confirmou que segue no Flamengo nesta temporada. O centroavante foi comprado pelo clube carioca por aproximadamente R$ 78 milhões junto ao Inter de Milão. Após dois meses de negociação, o anúncio foi confirmado por meio de um vídeo pelas redes sociais do próprio artilheiro. “A nação me abraçou, aqui vivemos intensamente (…) superamos barreiras”.

Gabriel marcou 59 gols em 43 jogos em 2019. A marca fez jus ao apelido de “Gabigol” e o levou a ser eleito como melhor jogador da América do Sul.

Agência Brasil