Fuzis e metralhadoras apreendidos poderão ser usados pelas forças de segurança pública

O Ministro da Justiça e da Cidadania, Alexandre de Moraes, anunciou que, a partir desta quinta-feira, 22 de dezembro, as forças de segurança pública poderão utilizar todos fuzis e metralhadoras apreendidos na defesa da sociedade. A medida será possibilitada pelo Decreto Nº 8.938, de 21 de dezembro de 2016.

Antes do Decreto, todas as armas apreendidas, muitas melhores que as usadas pelas polícias em todos o país, tinham de ser destruídas.

“Somente esse ano, são mais de 800 fuzis apreendidos no Brasil todo. Modernos, novos e operacionais, esses fuzis deixarão de ser destruídos e poderão ser aproveitados pelas Polícias que os apreenderem. Bastará solicitação ao Ministério da Justiça e Cidadania. Agradeço o apoio do Ministério da Defesa e do Comando do Exército nessa importante medida de fortalecimento das policiais e economia aos cofres públicos”, afirmou o Ministro.