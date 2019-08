Com o futuro ainda incerto para a atual temporada, Neymar agora depende do atacante Ousmane Dembélé e do emir do Catar, Tamim bin Hamad Al-Thani, os dois homens que podem desbloquear a transferência para o Barcelona ou condená-lo a permanecer no Paris Saint-Germain.

Segundo publicou o jornal “L’Équipe” nesta quarta-feira, um dia após a reunião em Paris na qual cada parte definiu suas posições até se aproximarem, as conversas entre ambos os clubes prosseguem agora a distância.

Agência EFE