Futsal reforça programação esportiva na Festa de Santa Luzia

A programação que marca a festa da padroeira de Mossoró vai, pouco a pouco, se reforçando de outras atrações e o esporte tem conquistado espaço importante. Além do atletismo que já se faz presente com a prova de pedestrianismo (corrida) e o ciclismo, a temporada 2016 chega com mais uma novidade, o futsal. No período de 21 de novembro a 1º de dezembro será disputada a I Copa Santa Luzia de Futsal.

A organização é da Equipe de Romarias e Eventos que confirmou a realização dos jogos para o Ginásio Poliesportivo Pedro Ciarlini. Ainda de acordo com a coordenação dos jogos, estarão participando da competição um total de 12 equipes, já inscritas, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 200,00.

PREMIAÇÃO

A competição será aberta e estarão participando equipes de Mossoró, algumas cidades do Rio Grande do Norte, além de outros estados. A premiação já foi anunciada e será em dinheiro, troféus e medalhas. O campeão leva troféu, medalhas e R$ 1.000,00 enquanto o segundo colocado fica com R$ 500,00 mais troféu e medalhas. O artilheiro da I Copa Santa Luzia de Futsal, como também o melhor goleiro, serão premiados com troféus. A organização ainda irá escolher para o atleta revelação.