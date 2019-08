Futebol do América (RN) se resume a boas atuações no Sub-19

A situação do futebol potiguar não é das mais agradáveis aos torcedores. Após a eliminação do América, na Série D, os rivais ABC e Globo passaram a ser os únicos times do estado em atuação nos campeonatos nacionais. A situação deles também não é das mais simples: a águia de Ceará-Mirim é o primeiro fora da zona de rebaixamento e o alvinegro é o lanterna. Deixando de lado a representação masculina adulta, busquei informações sobre a equipe Feminina e as categorias de base do Mecão.

Sobre esta, encontrei notícias relacionadas ao Campeonato Potiguar Sub-19. A vitória do América sobre o Parnamirim (por 1 a 0) aconteceu no Estádio Juvenal Lamartine no dia 11, e contra o Centenário de Parelhas/RN (por 4 a 1) ocorreu no dia 14. Sobre o futebol feminino: nada. Infelizmente, a diretoria do América parece ignorar essa modalidade, na contramão de sua valorização no cenário mundial. Mais essencial, a paridade entre as categorias por gênero se faz no Brasil, haja vista a desigualdade social e econômica entre homens e mulheres.

