Fundação José Augusto seleciona artistas para atividades no RN

A Fundação José Augusto (FJA) abriu nesta segunda-feira, 14 de novembro, as inscrições para formação de cadastro de reserva para profissionais de artes em todo o Estado para realizar oficinas junto à Fundação Estadual da Criança e do Adolescente (FUNDAC) nas cidades de Natal, Parnamirim, Mossoró e Caicó. Artistas interessados devem se inscrever no site da Fundação.

No site, os artistas terão acesso à ficha de inscrição e edital de seleção. Para poder se inscrever, é necessário ter, no mínimo, 18 anos na data da contratação.

As inscrições seguem abertas até as 23h59 do dia 22 de novembro deste ano. Serão selecionados artistas em 10 áreas diferentes, confira a lista:

• Artes Cênicas (Teatro – Circo – Teatro de Rua – Teatro de Boneco – Teatro do Oprimido – Mamulengo);

• Áudio Visual (Produção de Vídeo – Pesquisa audiovisual – Arte em Argila),

• Música (Música instrumental – Musicalidade Nordestina – Flauta – Violão);

• Artes Visuais (Fotografia – Pintura – Pintura em Tela – Escultura em cimento);

• Literatura (Cordel – Poesia – Produção de Texto – Jornalismo Cultural);

• Dança (Dança– Hip Hop – Dança de Rua – Dança Contemporânea – Danças Folclóricas);

• Arte de Rua (Grafite);

• Artesanato (Artesanato em papeis – Artesanato de Reciclagem);

• Diversidade Cultural (Cultura Afro-brasileira – Religiosidade Afro-brasileira – Capoeira – Musicalidade Afro-brasileira), e;

• Gestão: (Coordenação de Grupos Culturais).