Funcionários da Caixa encerram greve após 32 dias de paralisação no RN

Os funcionários da Caixa Econômica Federal decidiram encerrar a greve no do Rio Grande do Norte a partir da segunda-feira, 10 de outubro. A decisão foi tomada em assembleia realizada em Natal na sexta-feira, 07, após 32 dias de paralisação da categoria.

Os bancários de bancos privados e do Banco do Brasil já haviam encerrado a greve na quinta-feira, 06, e retornado ao trabalho na sexta-feira. No entanto, os servidores da Caixa no RN e em mais seis capitais do país decidiram manter a greve para negociar pontos específicos.

Os bancários e a Caixa firmaram acordo com validade de dois anos, com abono total dos dias de greve. Eles conseguiram a revogação da normativa RH 184, que retirava direitos e extinguia funções.

A proposta da Federação Nacional dos Bancos foi de reajuste de 8% nos salários, reajuste de 15% no vale alimentação, mais 10% no vale refeição e no auxílio creche, além de abono de R$ 3,5 mil e licença paternidade de 20 dias. Para o próximo ano, os bancários devem receber reajuste conforme calculado pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acrescido de 1% de aumento real.