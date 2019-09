Fucacão Dorian enfraquece e cai à categoria 1 em frente à Carolina do Norte

O furacão Dorian perdeu força nesta sexta-feira e caiu para a categoria 1 – de um máximo de 5 – na escala Saffir-Simpson, com ventos máximos sustentados de até 150 km/h frente ao litoral da Carolina do Norte, segundo informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos EUA.

De acordo com o boletim do NHC divulgado às 2h (horário de Brasília), o olho de Dorian estava situado 70 quilômetros a leste-nordeste de Wilmington e 85 quilômetros a sudoeste de Cape Lookout, ambos na Carolina do Norte, enquanto avançava em direção nordeste a 24 quilômetros por hora.

Agência EFE