Fruticultores se reúnem com governador para pedir mudanças no enquadramento de insumos agrícolas

O Comitê Executivo de Fruticultura – COEX e vários produtores da fruticultura do Rio Grande do Norte conseguiram em reunião realizada ontem com o governador Robinson Faria, o comprometimento do Governo do Estado em atender a reivindicação de enquadramento de dois itens indispensáveis à produção fruticultura irrigada, a manta de TNT (tecido não tecido) e Mulching (cobertura do solo por película plástica) como insumo agrícola.

Os produtores presentes na reunião representam mais de 20 mil empregos e cerca de 100% das exportações de melão e melancia.

De acordo com o presidente do COEX, Luiz Roberto Barcelos, os dois produtos já são reconhecidos pela Receita Federal e por vários estados nordestinos também produtores frutícolas como insumos agrícolas, o que possibilita a desoneração dos impostos pagos na importação dos componentes.

“Os gastos dos produtores com esses componentes possuem grande impacto na produção. O reconhecimento desses itens como insumos além de incentivar as exportações, reduz os custos de produção, pois a utilização dos mesmos diminui a evaporação da água do solo, o que leva a uma redução de 20% no uso do volume de água de irrigação, diminuindo os custos com água e energia elétrica. A proliferação de ervas daninha também é reduzida com o uso do s materiais o que torna desnecessário a aplicação de herbicidas e defensivos agrícolas. Há também um aumento na produtividade e na excelência de qualidade para atender as exigências dos países compradores”, explica o presidente.