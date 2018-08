Frente em Defesa da Uern fará sabatinas com candidatos ao Governo do RN

A Frente Parlamentar e Popular em Defesa da Uern realizará sabatinas com candidatos ao Governo do Estado, a partir do próximo dia 20, no plenário da Câmara Municipal de Mossoró. O eixo central será “UERN: educação e desenvolvimento”, e cada candidato responderá perguntas de reapresentantes dos segmentos da universidade e entidades que compõe a organização.

Coordenador da Frente, o professor da Uern e vereador Francisco Carlos observa que as sabatinas se notabilizaram como momentos de discussão, nos quais os candidatos a cargos no Poder Executivo apresentam suas ideias e propostas à sociedade.

“Pensando assim, a Frente Parlamentar e Popular promoverá uma série de sabatinas com os candidatos ao Governo do Estado, para que possamos conhecer as suas proposições em relação à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte”, justifica Francisco Carlos.

Seriedade

As sabatinas, segundo ele, serão pautadas pelos princípios da ética, decoro, respeito aos candidatos e às instituições signatárias da Frente Parlamentar e Popular e Popular em Defesa da Uern. E a comissão organizadora tomará medidas para garantir imparcialidade e ordem aos eventos, de maneira que os candidatos possam expor suas ideias com segurança e tranquilidade.

“O projeto das sabatinas visa tão somente conhecer, discutir e avaliar cada projeto político para o futuro da Uern e, dessa forma, qualificar o debate político sobre os rumos da universidade”, argumenta o professor.

Mobilização

A Frente Parlamentar e Popular em Defesa da Uern é um movimento plural e suprapartidário, que começou a ser pensado em outubro de 2016, com o objetivo de apoiar as principais demandas propostas pelos segmentos universitários e contribuir para o fortalecimento da instituição.

É composta por representantes de todos os segmentos da universidade, além de membros das câmaras municipais de diversas cidades, Assembleia Legislativa, OAB, associações de classe, entidades culturais e religiosas, entre outras, todas elas comprometidas com a defesa e promoção da Uern.