Frente em Defesa da UERN é lançada na Câmara Municipal

Foi lançada na manhã desta quinta-feira, 1º de dezembro, às 9h, no Plenário da Câmara Municipal de Mossoró (CMM), a Frente Parlamentar e Popular em Defesa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), que tem como objetivo de propor debate sobre a importância da universidade lutar contra a privatização da instituição.

A Frente também irá discutir os problemas enfrentados pela UERN e a necessidade de garantia de autonomia da gestão financeira para a instituição.

O vereador Francisco Carlos (PP), que também é docente da UERN, foi quem apresentou um requerimento solicitando a criação da Frente em Defesa da UERN e vai ficar à frente do movimento na CMM.

De acordo com a resolução apresentada por Francisco Carlos, a Frente será composta por 15 membros, distribuídos da seguinte forma: quatro vereadores, dois representantes da Associação dos Docentes da UERN (ADUERN), dois indicados pelo Sindicato dos Técnicos Administrativos (SINTAUERN), dois nomes sugeridos pela administração da Universidade, além de cinco indicações de feitas por movimentos sociais e demais segmentos organizados da sociedade.

O movimento em Defesa da UERN recebe ainda o apoio do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da universidade, de outras câmaras municipais, de deputados estaduais e federais, de senadores, da Diocese de Mossoró e outras denominações religiosas, de sindicatos, de organizações não governamentais, de movimentos sociais, de empresários e de egressos da UERN.

“Queremos que a Frente tenha um papel político, dialogando com a sociedade, mas que também cumpra uma função técnica. Em breve vamos apresentar um cronograma de reuniões, discussões e estudos para pensar alternativas e soluções para a grave crise que a UERN vem enfrentando. Nossa luta será contra o sucateamento que assola nossa instituição e pela garantia da autonomia de gestão financeira, combatendo assim a precarização do trabalho, do ensino e o desmantelamento estrutural da universidade”, afirma o presidente da ADUERN, Lemuel Rodrigues.