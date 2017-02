Frente em Defesa da UERN apresentará estudo em março

A Frente Parlamentar e Popular em Defesa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) apresentará, até o início de março, estudo para apontar os impactos econômico e social da instituição de ensino para o Estado. O documento será elaborado por professores de Economia da Uern e apresentado na Câmara Municipal de Mossoró, como parte das atividades do movimento.

“O estudo vai mostrar o quanto a Uern é importante para o Rio Grande do Norte, pois vai apontar a relevância social da instituição. A Frente é um mecanismo de luta, não só contra a ideia de privatização, mas também contra a falta de investimentos e de condições para que possamos oferecer ensino, pesquisa e extensão com qualidade”, afirmou o presidente do movimento, vereador Professor Francisco Carlos (PP).

O subchefe do Departamento de Economia da UERN, professor Leonildo Tchapas, enfatizou o apoio à Frente Parlamentar e Popular em Defesa da Uern, e disponibilizou a estrutura do curso para a elaboração do estudo.

“Nós nos colocamos à disposição para realizar o levantamento das informações e elaborar o estudo. Nossa ideia é contribuir para que a sociedade conheça a importância da UERN”, destacou.

Além do departamento de Economia, a Frente visitou ainda o reitor da UERN, Pedro Fernandes, que enfatizou a importância de que representantes das câmaras municipais onde existem campus avançados da Uern participem do movimento.

Autonomia financeira da Universidade

O deputado estadual Manoel Cunha Neto (PHS), conhecido como “Souza”, também participou do encontro, e voltou a defender a autonomia financeira da UERN. Nos próximos dias ele deverá entrar com um pedido para realização de audiência pública para tratar do tema na Assembleia Legislativa.

“Precisamos avançar nessa discussão. Ampliar o debate em torno da autonomia financeira e em favor da universidade. Entendemos a importância da UERN e vamos levar as ações da Frente de Defesa da UERN para o âmbito estadual”, afirmou.