Francinaldo Rafael – Semana Espírita de Mossoró

No prefácio da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo (1864), o Espírito Verdade comenta que “(…) são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos”. Sinaliza uma das missões do espiritismo que é tornar claros os ensinamentos de Jesus, proporcionar a análise racional e a reflexão de cada indivíduo.

Acerca da publicização da Doutrina, o Espírito Emmanuel faz o alerta no livro Estude e Viva: “(…) o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade – a caridade da sua própria divulgação”. Pela psicografia do médium espírita Divaldo Franco, o Espírito Marcelo Ribeiro comenta: “O Espiritismo é um tesouro de alto valor que tem a missão de produzir lucros de amor e juros de paz. Ocultá-lo, sem o promover entre as criaturas, é o mesmo que enterrar uma fortuna, que assim perde a finalidade para a qual existe. Retê-lo, constitui crime de avareza, considerando-se a fonte de luz de que padecem as criaturas. (…) O Espiritismo é o antídoto eficiente e rápido para os males que grassam, na Terra, derruindo o materialismo e promovendo a vida. Difundi-lo, a rigor, é tarefa de quantos se identificam com as suas lições e nele encontram satisfação de viver. Não é lícito impô-lo, nem justo deixar de apresentá-lo”.

Ciente da grande importância dos postulados espíritas e o dever de disseminá-los, o Movimento Espírita de Mossoró mais uma vez realiza o maior evento de divulgação do segmento nessa região do nosso estado: a Semana Espírita na cidade, entre dos dias 23 e 29 do corrente mês. Em sua 28ª edição, este ano traz como tema central Um Desafio Chamado Família. É oportunidade de refletir o porquê de estarmos inseridos em determinado clã familiar, os laços de família, os novos modelos de família, violência doméstica, etc. As crianças também tem espaço no evento em atividades educativas.

Participar de um evento espírita não significa tornar-se adepto. Captar seguidores não é preocupação do espiritismo. Importante é as pessoas darem-se a chance de analisar e submeter ao crivo da razão as informações recebidas, como também de profundas reflexões acerca de si próprios.

A Semana Espírita de Mossoró é uma opção para os contatos iniciais com essa nascente de bênçãos, fonte segura e impulsionadora para o progresso da humanidade.