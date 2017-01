Francinaldo Rafael – Renasce agora

Em diálogo com Nicodemos, o senador dos judeus, Jesus o adverte que para ver o Reino de Deus é necessário nascer de novo. Ele falava sobre os sucessivos renascimentos das criaturas humanas, necessários para o avanço evolutivo de cada indivíduo.

O Espírito Emmanuel, através da psicografia do médium espírita Chico Xavier, desenvolve análises preciosas acerca da temática, mostrando a Natureza como sábia instrutora.

Recomenda para conservarmos do passado o que foi bom, belo, justo, nobre. Nunca guardar os detritos nem as sombras. Também não deveremos negligenciar o trabalho sob nossa responsabilidade. Cada momento é oportunidade de reajustamento. Caso possível, não deixar para depois os laços de amor e paz que podemos criar no presente, substituindo as algemas de inimizades. Afirma ele: “Não é fácil quebrar antigos preconceitos do mundo ou desenovelar o coração, a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa-vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem”. Sob a ótica da psicologia profunda o Espírito Joanna de Ângelis alerta que quem permanece no clima de ofensa está amarrando-se aos elos dos renascimentos inferiores sem libertar-se. O ódio aprisiona.

Emmanuel nos chama a reflexão e ao mesmo tempo orienta: “Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver, cada dia, na corrente cristalina e incessante do bem”.

Recordando então a afirmativa de Jesus sobre o nascer de novo, o Benfeitor Espiritual nos convida a renascer agora nos nossos propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que nos cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre nós mesmos.