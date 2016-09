Francinaldo Alves – O fim do mundo está próximo?

Pessoas que tomam ao pé da letra os textos bíblicos ficam apavoradas diante da possibilidade do fim do mundo. Algumas acham que está bem próximo e há até quem confirme que a destruição será com fogo. A origem desse medo pode estar também no sermão profético de Jesus e no Apocalipse de João, por equívocos de interpretação.

Saindo Jesus do Templo de Salomão, diante da grandiosidade daquela construção de pedras agigantadas, os discípulos, homens simples, alguns analfabetos, comentaram-Lhe: – “Senhor, vede que templo! Vede que pedras…” E Jesus respondeu-lhes: -“Em verdade, em verdade eu vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada”. Naquele instante, Jesus começou a apresentar os sinais dos fins dos tempos hebreus, e os sinais do fim material daquele luxuoso templo. É tanto que posteriormente Vespasiano cercou Jerusalém para destruí-la, quando foi convidado para dirigir o Império Romano, ali ficando Tito, seu filho, que a destruiu, não deixando pedra sobre pedra. Hoje, analisando-se racionalmente, percebe-se que Jesus não se referia à história da Humanidade futura, mas à história do povo hebreu, analisa o médium Divaldo Franco. Jesus mostrou aos apóstolos vários sinais, inclusive os da futura guerra atômica, quando disse: “Quem estiver no telhado não desça; quem se encontrar no campo, não venha para casa porque não haverá tempo. Naqueles dias o Sol perderá a sua luz, as estrelas cairão sobre a Terra e a Lua se cobrirá de sangue ”. (Mt 24: 15-21). Alguma semelhança com a explosão das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki? Tudo a ver. No momento da subida do cogumelo radioativo, o Sol teve sua luz interditada. Conforme o livro A Tragédia do Átomo, nunca se viu escuridão igual àquela noite da destruição. Os que estavam no campo, a claridade cegou em um décimo de milésimo de segundo. Cerca de cento e oitenta mil pessoas tiveram os tímpanos arrebentados com a explosão. Os que corriam derretiam-se, caindo o esqueleto, em virtude da intensidade do calor desprendido. Com a vermelhidão da fuligem, a impressão era de que a Lua estivesse manchada de sangue.

É importante atentar que quando Jesus falou “não passará esta geração sem que tudo aquilo que afirmei se cumpra” (Mt 24:34), Ele não se referia a geração carnal, pois já se passaram quarenta gerações sem o cumprimento das profecias. A frase é que foi interpretada equivocadamente. Sem dúvida, é da geração espiritual que Ele falava, pois provavelmente muitos de nós sejamos daquela geração antiga e continuamos a reencarnar, permanecendo ainda na Terra em processo de purificação moral.

Incontestavelmente o fenômeno da morte é inevitável. Acabe o mundo físico ou não, nosso corpo um dia irá morrer. E a vida continuará no além-túmulo.