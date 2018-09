França libera 200 mil euros para acolhimento de venezuelanos em Manaus

Destino de mais de 165 dos 820 venezuelanos que deixaram Boa Vista (RR) pelo programa de interiorização entre abril e julho deste ano, Manaus recebe esta semana uma ajuda financeira para o atendimento a estes migrantes. O governo francês vai liberar € 200 mil, equivalente a R$ 1 milhão, a partir de sexta-feira (14).

O dinheiro é destinado à Cáritas Arquiediocesana que tem prestado assistência humanitária aos venezuelanos instalados na capital do Amazonas. Vice-presidente da instituição, o padre Orlando Gonçalves Barbosa alertou que as quatro casas de acolhimento na cidade que ficam sob o cuidado da Cáritas e da Pastoral do Migrante estão superlotadas. Segundo ele, dezenas de pessoas procuram ajuda diariamente pelo programa de interiorização ou diretamente e, em alguns dias, o número de atendimentos superou o de 80 pessoas em um dia.

A ajuda financeira vem do Centro de Crise e de Apoio do Ministério da Europa e das Relações Exteriores da França e a expectativa é poder reforçar o trabalho de acolhimento e integração de 65 famílias de imigrantes em Manaus. A previsão é de que o montante seja suficiente para complementar despesas com moradia, documentação, cursos de português e formação profissionalizante por dez meses.

“Por meio da iniciativa, o governo francês expressa sua solidariedade ao Brasil, na gestão da crise migratória venezuelana, e saúda os expressivos esforços empreendidos pelas autoridades brasileiras no acolhimento de migrantes vindos da Venezuela, honrando a tradição de hospitalidade da República Federativa do Brasil”, destacou em nota a assessoria diplomática da França.

Agência Brasil