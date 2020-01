Fórum Económico Mundial faz do clima uma prioridade

Os protestos em defesa do meio ambiente estão chegando a Davos. Nas vésperas do Fórum Económico Mundial (FEM), centenas de ativistas reuniram-se nos Alpes, para uma marcha de 40 quilômetros. Querem mostrar que clima e economia andam de mãos dadas e defendem que os interesses económicos estão pondo em risco o futuro do planeta.

Davos cada vez mais verde

Todos os anos, alguns dos mais importantes políticos e empresários reúnem-se em Davos, na Suíça, para discutir sobre o futuro da economia mundial.

Este ano não será exceção e o fórum económico rende-se ao tema que tem marcado a atualidade e promete vir a determinar a próxima década: a crise climática.

“É reconfortante que o presidente Trump compareça ao encontro global. Vemos que evoluiu em questões globais. Por outro lado, é muito reconfortante ter a Greta de volta e todos os seus colegas, porque o ambiente vai desempenhar um papel particularmente importante durante esta fórum” afirma Klaus Schwab, fundador do FEM.

Após 50 edições, Davos está mudando. Nas palavras do fundador, o fórum está deixando progressivamente os temas da “Quarta Revolução Industrial”, centrados na tecnologia, para focar nos negócios responsáveis do ponto de vista ambiental.

O Fórum Económico Mundial começa esta terça-feira, 21 de janeiro, e vai realizar-se até 24 de janeiro.

Fonte: Euronews