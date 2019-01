Fórum de servidores apresenta cinco propostas para governadora quitar salários

Depois de rejeitar a proposta da governadora Fátima Bezerra para o pagamento dos salários dos funcionários públicos estaduais, o Fórum dos Servidores do RN apresentou contraproposta ao governo em reunião com secretários nessa terça-feira (8). O grupo propôs cinco pontos para o administração estadual quitar os salários:

1- Que seja pago imediatamento o restante do 13º salário de 2017 aos servidores aposentados e pensionistas, em um montante de cerca de R$ 40 milhões;

2- Que no dia 14 seja concluído o pagamento do restante dos salários relativos a novembro de 2018 e iniciado o pagamento do 13º salário de 2018 aos servidores que ganham até R$ 4 mil;

3- Que até o fim de janeiro, com a entrada de recursos antecipatórios e os ordinários possa dar continuidade e conclusão do 13º de 2018;

4- Que no mês de fevereiro siga-se a sequência temporal em que o próximo pagamento seja o salário de dezembro de 2018, para só após, à medida da possibilidade financeira, possam ser pagas as remunerações relativas ao exercício de 2019;

5- Que os pagamentos dos aposentados e pensionistas ocorram na mesma data dos servidores ativos, respeitando-se a isonomia.

Ao protocolar as propostas, o Fórum destacou que está aberto ao diálogo para “construir uma solução possível faticamente e que possa atender aos anseios e necessidades dos servidores públicos do RN”.