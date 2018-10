Fornecimento de energia será interrompido em quatro ruas de Mossoró no sábado

O fornecimento de energia elétrica será suspenso temporariamente em quatro ruas do bairro Santa Delmira, em Mossoró, no sábado, 20 de outubro, de 7h30 às 12h30.

Serão afetadas pela interrupção as ruas Francisco de Assis Silva, Francisco Severino Xavier, Manoel Martins Gandra, Tomaz de Sena Filho e adjacências.

Em nota, a Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) informou que o desligamento faz parte do serviço de melhoria na rede elétrica e atingirá 209 clientes.

Caso os serviços sejam realizados antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio.