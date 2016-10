Força para liderar

Lembro de 1958, quando Dix-huit Rosado foi eleito senador da República e discursou em praça pública agradecendo os votos. Nessa época, não havia a tradicional descida do Alto de São Manoel e a maioria dos comícios acontecia no Largo do Chaveiro. Dix-huit iniciou sua oratória afirmando: “mossoroenses, estamos uma verdadeira máquina! Derrotamos dois ex-governadores juntos”. Referia-se aos dois candidatos que concorreram ao mesmo cargo e foram derrotados, os ex-governadores José Varela e Sylvio Pedroza.

A eleição de Rosalba Ciarlini para prefeito de Mossoró representou demonstração de força semelhante, guardando-se as devidas proporções, pois enfrentou o prefeito da cidade e duas ex-prefeitas, Fafá Rosado e Cláudia Regina. O detalhe é que as duas foram ungidas prefeitas graças ao apoio ostensivo de Rosalba Ciarlini.

No primeiro momento, as análises sobre o resultado do pleito deverão ser bem interessantes. Os que se dedicam a esse mister irão procurar justificar que Rosalba foi muito forte, enquanto outros tentarão mostrar fragilidade política no resultado final, tudo dependendo do astral de quem está debruçado sobre a análise dos números.

É certo que Rosalba encontrará uma prefeitura destroçada. Parece não ter sido diferente com Carlos Eduardo, em Natal. Quando se decidiram pelas respectivas candidaturas, os dois sabiam o que esperar quando assumissem os cargos. Com recursos maiores, Carlos Eduardo conseguiu dar a volta por cima. Rosalba terá que contar mais com a experiência adquirida em três mandatos anteriores de prefeito, um de senador e outro de governador do Estado.

Quanto à oposição, ainda é cedo para saber quem assumirá a liderança dessa posição. O prefeito Francisco José, as ex-prefeitas Fafá e Cláudia e os candidatos Tião, Jorge, Gutemberg e Josué farão parte do sistema oposicionista ao governo Rosalba Ciarlini. Contudo, ainda é cedo para afirmar quem o responsável maior pela liderança do grupo.