Força Nacional reforça patrulhamento em cidades do interior

Policiais da Força Nacional de Segurança Pública que estão atuando no Rio Grande do Norte em apoio as forças de segurança do Estado intensificam o patrulhamento nesta nesta sexta-feira (7) na cidade de Assú em apoio ao Comando de Policiamento do Interior da Polícia Militar do RN (CPI).

Outros municípios como Nova Cruz, São Paulo do Potengi, Currais Novos, Caicó, Santa Cruz também estiveram recebendo o reforço do patrulhamento da Força Nacional. As operações estão ocorrendo integradas aos batalhões de cada região.

A primeira fase do plano de operações da Força Nacional em apoio ao CPI segue um cronograma estabelecido pelo Comando Geral da Polícia Militar e deverá percorrer inicialmente as seguintes cidades: Nova Cruz, Patú, Pau dos Ferros, Macau, Assú, Mossoró, Apodi, Caraúbas, São Paulo do Potengi, Santa Cruz, Currais Novos, Parelhas, Jucurutu.

A expectativa é que as operações sejam mantidas nos próximos dias, ampliando para outros municípios. A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) tem monitorado as ações que visam a redução dos índices de criminalidade no estado.

A portaria que autorizou o emprego da Força Nacional no RN foi publicada no dia 13 de setembro no Diário Oficial da União, em resposta a uma solicitação do Executivo estadual. O documento foi assinado pelo Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Mais de 110 militares da Força Nacional atuarão no RN pelo período de 60 dias.