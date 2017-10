Força Nacional prende suspeitos de assalto na zona Norte

Integrantes da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) prenderam, nessa quinta-feira (28), dois homens que estavam efetuando assaltos na zona Norte de Natal.

Com as características dos suspeitos repassadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), a equipe da FNSP realizou patrulhamento pelo bairro de Nossa Senhora da Apresentação, quando se deparou com a dupla. Durante a abordagem, foi encontrado com Sandro Silva de Farias, de 27 anos, e Diego Gomes de Souza, de 28, um simulacro de arma de fogo e três celulares.

Levados para a delegacia para os procedimentos cabíveis, ambos foram reconhecidos pelas vítimas.