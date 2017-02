Força Nacional apreende arma, drogas e celulares em Alcaçuz

Integrantes da Força Nacional de Segurança Pública intensificaram as rondas no entorno da área externa da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, durante o final de semana, apreenderam materiais ilícitos e detiveram uma mulher.

Na sexta-feira, 03 de fevereiro, a Força Nacional encontrou na unidade três aparelhos de telefone celular, dois carregadores, munições calibre 38, porções de maconha, crack e cocaína, e tabaco. Todo material foi localizado nas proximidades do muro entre as guaritas 8 e 9.

No sábado, 04, durante a ronda, foi localizada uma arma de fogo de fabricação artesanal, uma baladeira, um aparelho de telefone celular, e munições. O material estava dentro de uma bolsa, de posse de Janaires Alves da Silva. Diante do flagrante, ela foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil junto com os objetos apreendidos.