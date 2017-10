Foragido da Justiça é recapturado pela PM nas Malvinas, em Mossoró

A Polícia Miliar recapturou nesta quarta-feira, 04 de outubro, na Favela do Velho, região das Malvinas, em Mossoró, o foragido da Justiça Railson Jota da Silva, de 28 anos.

Policiais militares do 12º Batalhão realizavam patrulhamento quando reconheceram o foragido dentro de um Ford K branco com placas da cidade de Riachuelo/RN.

Railson Jota tentou enganar os policiais se apresentando com o nome falso de “Ailson”, mas foi identificado.

Inicialmente, o foragido foi levado à Primeira Delegacia Distrital, no bairro Alto São Manoel. Porém, como Railson Jota não apresentou os documentos do veículo em que estava, ele foi encaminhado juntamente com o carro para a Delegacia de Furtos e Roubos, para verificação da procedência do carro.

Da delegacia, Railson Jota será encaminhado à Penitenciária Agrícola Doutor Mário Negócio, para cumprir a pena imposta pela Justiça.