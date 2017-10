FMI eleva projeção de crescimento da economia brasileira para 0,7% em 2017

O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou para 0,7% a projeção de crescimento da economia brasileira este ano, frente à expectativa de avanço de 0,3% divulgada em julho, segundo relatório do organismo internacional publicado nesta terça-feira (10). A projeção de crescimento para 2018 também passou de 1,3% para 1,7%.

A melhora nas projeções foi atribuída à safra abundante do agronegócio e ao impulso ao consumo, especialmente após a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) das contas inativas, segundo o relatório “World Economic Outlook”.

Na comparação com as projeções divulgadas em abril, a expectativa de crescimento para o ano que vem foi reduzida em 0,2 ponto percentual diante da “contínua fraqueza dos investimentos e das crescentes incertezas políticas e de políticas”, segundo o FMI.

Segundo o organismo internacional, uma retomada gradual da confiança, enquanto reformas-chave para garantir a sustentabilidade fiscal são implementadas com o tempo, é projetada para elevar o crescimento a 2% no “médio prazo”.

Para o FMI, o combate aos gastos insustentáveis, incluindo por meio da Reforma da Previdência, é importante para retomar a confiança e impulsionar o crescimento sustentado do investimento privado.

ONU/Brasil