Fluminense reencontra torcida após dois jogos fora de casa

“Momento chave em que todos estão procurando pontuar e a gente busca uma regularidade. Jogamos contra equipes que lutam pelo G-4, mas saímos daqui (RS) com a sensação de que podíamos ter levado mais pontos para o Rio”, analisou o treinador Marcão.

A diretoria do Fluminense já avisou que vai protestar contra a arbitragem do jogo no Rio Grande do Sul. Para os tricolores, o juiz paranaense Rodolpho Toski Marques não anotou o toque de mão de Victor Cuesta, que acabou originando o segundo gol do Inter, mesmo após consulta ao VAR.

“Se o Inter teve vantagem, a infração deveria ser marcada”, defende Marcão.

O técnico também explicou porque deixou Paulo Henrique Ganso no banco. “Foi uma questão física e por isto a opção pelo Nenê”.

Além do Galo, o Flu terá ainda pela frente CSA, Palmeiras, Avaí, Fortaleza e Corinthians até o fim do Brasileirão.