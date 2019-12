Flamengo volta a ser campeão brasileiro, agora sub-20

Após perder a partida de ida por 1 a 0, em jogo disputado no Estádio do Pacaembu (SP), o Flamengo precisava de uma vitória, ao menos de 1 a 0, para levar para a disputa de pênaltis.

Vitória por 3 a 0

Porém, o rubro-negro venceu com tranquilidade no tempo regulamentar e ficou com mais um brasileiro em 2019.

O primeiro gol da partida saiu aos 28 minutos do primeiro tempo, com Yuri César. O camisa 10 da equipe carioca chuta da entrada da área, a bola desvia na zaga do Palmeiras e acaba no fundo das redes.

O Flamengo chega aos 2 a 0 na etapa final, aos 24 minutos, em cobrança de pênalti de Wendell.

Aos 49 Guilherme dá números finais ao confronto, após belo passe de Lázaro.