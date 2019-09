Flamengo vira o turno na liderança pela primeira vez nos pontos corridos

O Flamengo venceu o Santos por 1 a 0, neste sábado (14), no Maracanã, encerrando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na liderança da competição, com 42 pontos conquistados.

Esta é a primeira vez que o rubro-negro alcança esta marca com o Brasileiro sendo disputado em pontos corridos, o que acontece desde 2003.

Das 16 edições nesta forma de disputa, por 12 vezes a equipe que terminou a metade da competição na primeira colocação levantou a taça.

“A importância de ser líder na virada do turno é zero, o importante é ser líder sempre. Mas como venho falando e o grupo também, queremos chegar líder na trigésima oitava rodada.” – disse Willian Arão

A equipe da Vila Belmiro estaciona nos 37 pontos e na segunda colocação, mas pode perder posição para o Palmeiras que tem 36 e enfrenta o Cruzeiro neste momento, na Arena Palmeiras em São Paulo, em partida que começou ás 19h.

“Eles foram felizes no final do primeiro tempo por marcarem o gol, mas também criamos oportunidades. Nós não temos muito que ficar lamentando, devemos levantar a cabeça e treinar, porque temos um jogo difícil em casa na próxima rodada”. – concluiu Marinho.

O gol da partida partida foi marcado por Gabriel Barbosa, aos 43 minutos do primeiro tempo. Além dos três pontos, o atacante ampliou a vantagem na artilharia, com 16 no total.

No próximo sábado (21) inicia o segundo turno, e ambas as equipes jogam neste dia, o Flamengo visita o Cruzeiro, no Mineirão em Minas Gerais. Já o Santos recebe o Grêmio, na Vila Belmiro em São Paulo.

Agência Brasil