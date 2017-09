Flamengo vence Sport e volta al G4

Jogando com tranquilidade e mostrando domínio de campo durante todo o jogo, o Flamengo reencontrou a vitória, ontem, ao vencer o Sport, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Urubu, por 2 a 0.

Dominando o campo e mostrando mais agressividade, o Flamengo foi efetivo na frente e logo aos nove minutos, Everton Ribeiro fez grande jogada pela esquerda, rolou para Trauco que chutou. O goleiro Magrão deu rebote e a bola caiu nos pés de Guerrero, que só empurrou para a rede, abrindo o placar. Everton Ribeiro, aos 47 da etapa final fez o segundo gol.

A vitória fez com que o time Rubro-Negro chegue a 38 pontos, na 5ª colocação da tabela. O próximo compromisso será pela Copa Conmebol Sul-Americana, na quarta-feira, também na Ilha do Urubu, contra a Chapecoense, às 19h15.

No próximo sábado, o time volta a jogar contra o Avaí, também em casa, às 19h.