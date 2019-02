Flamengo vence cabofriense e é primeiro lugar no Grupo C da Taça Guanabara

O Flamengo mostrou superioridade e venceu a Cabofriense, por 4 a 0, neste domingo, no Maracanã. O time apresentou uma grande atuação, criando muitas situações de perigo para o adversário.

O placar foi aberto por Arão e, depois, num passe magistral para Diego, surgiu um lindo gol do craque, que marcou um gol de bicicleta. Foi o primeiro gol de Arrascaeta pelo clube, e Bruno Henrique deu números finais ao embate.

Com o resultado, o flamengo avançou em primeiro no Grupo C da Taça Guanabara, devendo enfrentar o Fluminense na semifinal do torneio. A Cabofriense foi um adversário desmotivado, sem oferecer maiores resistências ao adversário.