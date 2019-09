Flamengo e São Paulo empatam na estreia de Fernando Diniz

A equipe rubro-negra manteve a invencibilidade como mandante, mas deixou de ter 100% de aproveitamento nesta condição. Ao logo da competição são 11 jogos, sendo 10 vitórias e um empate.

Com este resultado, o Flamengo segue líder do Brasileiro, chega a 49 pontos e abre vantagem de quatro para o segundo colocado, o Palmeiras, que possui 45. Mas como o time paulista joga neste domingo (27), contra o Internacional em Porto Alegre, a vantagem pode diminuir para 1 ponto.

“O que o São Paulo fez para ganhar o jogo? A gente jogou o tempo todo em cima. Eles fizeram duas linhas de oito. Nós sabíamos que uma hora encontrariamos um adversário que conseguiria marcar a gente. Eles também são bons no jogo aéreo. Agora é descansar porque quarta-feira temos uma decisão” disse o atacante Bruno Henrique.

Já o São Paulo alcançou 36 pontos e subiu para quinta colocação. Porém, para continuar na mesma posição no término da rodada, terá que torcer para o Bahia e o Grêmio ao menos não vencerem seus jogos contra o Avaí e o Fluminense, respectivamente. Os baianos jogam na Ressacada em Florianópolis-SC, na segunda-feira (30) e os gaúchos vão entrar em campo no domingo (29) no Maracanã. Além disso, o Corinthians teria que perder para o Vasco, também no domingo (29), na Arena Corinthians, em São Paulo.

“O Flamengo está num momento de confiança, nós fizemos um bom jogo frente ao adversário”, analisou o volante Hudson, do Sao Paulo.

O próximo compromisso do Flamengo é na próxima quarta-feira (2), contra o Grêmio, partida válida pela semifinal da Copa Libertadores, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Pelo Campeonato Brasileiro, o clube carioca joga somente na semana que vem, no domingo (6), contra a Chapecoense, na Arena Condá em Chapecó-SC. O São Paulo volta a campo no confronto com o Fortaleza, um dia antes, no sábado (5), no Pacaembu em São Paulo.