Flamengo e Cruzeiro começam a decidir Copa do Brasil nesta quinta no Maracanã

Flamengo e Cruzeiro jogam nesta quinta-feira, 7 de setembro, no Maracanã, a primeira partida da decisão da Copa do Brasil, que terá o jogo final disputado no Mineirão, no dia 27 deste mês. Os dois times se tornaram finalistas depois de eliminarem nas semifinais o Botafogo e o Grêmio, respectivamente.

Esta será a segundo vez que Flamengo e Cruzeiro decidem a Copa do Brasil. Na primeira, em 2003, o Cruzeiro levou a melhor: depois de empatar em 1×1 no Maracanã na primeira partida, a equipe mineira venceu a final por 3×1, no Mineirão. Em número de conquistas no torneio, o Cruzeiro também supera o Flamengo, com quatro contra três. No ano passado, o campeão da Copa do Brasil foi o Grêmio, que derrotou o Atlético MG na final e se tornou o maior vencedor da competição, com cinco títulos.

A conquista da Copa do Brasil é importante não apenas pelo título, mas porque classifica automaticamente o campeão para a Copa Libertadores do próximo ano, abreviando o caminho trilhado pelos clubes no Campeonato Brasileiro, ao longo de 38 rodadas. O Flamengo foi campeão em 2013, 2006 e 1990 (invicto). O Cruzeiro venceu em 1993, 1996, 2000 (invicto) e 2003.

Escalação

Os técnicos Reinaldo Rueda, do Flamengo, e Mano Menezes, do Cruzeiro, só vão confirmar as equipes poucos antes do início do jogo, às 21h45. No time carioca, as dúvidas são no gol, entre Alex Muralha e Tiago; e no ataque, para substituir Guerrero (suspenso), os candidatos são Vinícius Jr., Lucas Paquetá e Berrío. No Cruzeiro, a dúvida também é no ataque, entre Rafael Sobis e Rainiel, mas a escalação de Sobis é mais provável.

Dá Agência Brasil.