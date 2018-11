Flamengo derrota o Sport e assume vice-liderança

Foi um jogo dramático onde, se não deu para resolver na técnica, foi na base da raça. Até os 36 minutos do segundo tempo o torcedor assistia, decepcionado, um Flamengo apático e irreconhecível. Mesmo com a expulsão de Lucas Paquetá, os flamenguistas tiveram força para arrancar o placar de 1 a 0, graças a gol de Willian Arão.

O jogo foi na Ilha do Retiro, ontem (17) e o Flamengo contou com o oportunismo de Willian Arão para vencer o Sport, por 1 a 0. Com o resultado, mantém-se na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro voltou à vice-liderança, e diminuiu para cinco pontos a diferença para o líder Palmeiras (71 a 66). O sonho com o hepta continua.