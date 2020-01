Flamengo apresenta novo reforço da temporada: Gustavo Henrique

Zagueiro quer usar altura a seu favor para ser titular no Rubro-Negro

“São duas camisas muito pesadas. Eu joguei 13 anos no Santos, minha base e praticamente metade da minha vida foi no Santos, mas eu precisava de novos ares (…). Eu tenho objetivos, uma carreira curta em que eu preciso pensar no meu melhor, no melhor da minha família. Quando eu recebi primeiramente a ligação do Marcos Braz já fiquei muito animado, muito feliz, e muito honrado pelo interesse do Flamengo. A gente sabe que hoje o Flamengo é uma grande potência do futebol brasileiro, assim como o Santos. Dentro de campo vou tentar fazer o meu melhor, hoje estou vestindo a camisa do Flamengo e vou procurar fazer o que for melhor para colocar o Flamengo sempre acima”.

Além de conquistar a torcida rubro-negra, Gustavo Henrique precisa mostrar ao técnico Jorge Jesus que tem condições de atuar no time. A concorrência é forte. A zaga titular do Fla é praticamente incontestável, com Rodrigo Caio e Pablo Marí, mas o novo reforço não vê problema em buscar o seu espaço.

“São grandes jogadores, não foi à toa que conquistaram tudo no ano passado, foi um grande ano deles. Eu acompanhava muito os jogos do Flamengo e tem uma zaga bem reforçada com um treinador que tive informações que gosta de trabalhar muito a parte defensiva. Vai ser uma briga muito boa, uma disputa sadia. Venho para ajudar, independentemente de estar jogando ou não, sou uma pessoa que me dou bem com todo mundo, nunca tive problemas extracampo, mas como eu falei, eu só venho para ajudar e a disputa vai ser muito boa”.

Uma das grandes armas para ser titular e ajudar o Flamengo na temporada de 2020 é sua altura. O zagueiro mede 1,95m e isso pode ser o diferencial para o time.

“Ano passado consegui fazer muitos gols pelo Santos e aqui vou buscar cada vez mais gols também. Minha altura ajuda muito tanto na bola defensiva quanto ofensiva (…). As oportunidades que eu tiver, com certeza, vou com muita vontade de fazer o gol”.

Gustavo Henrique vai vestir a camisa 2 do Flamengo. O zagueiro assinou por quatro temporadas e chegou sem custos, já que o contrato com o Santos havia terminado.