Fla encara Sport para manter liderança do Brasileirão

O fim de semana chegou e você quer ficar em casa só descansando? Pode ficar tranquilo que tem Brasileirão maravilhoso e jogo de sobra para você assistir. É a 15ª rodada que pode definir novo líder ou novos enrolados com a parte de baixo da tabela.

No sábado, um aperitivo. O Ceará, lanterna da competição, precisa vencer de qualquer jeito para sair do pior lugar da tabela, mas não vai ter moleza, isso porque vai jogar contra o Fluminense, que vem de duas vitórias consecutivas.

Domingão de futebol? O Brasileirão tem de sobra meu amigo!Oito jogos vão deixar as torcidas atentas, e é bom você acordar cedo, porque duas dessas partidas vão ser às onze da manhã. Em Brasília, no estádio Mané Garrincha, o Vasco quer emendar a segunda vitória seguida, assim como seu adversário, o Corinthians.

Depois de perder no meio de semana, demitir o técnico Roger Machado e escolher Felipão como substituto, o Palmeiras tem compromisso diante de sua torcida contra o Paraná, que amarga o 18º lugar.

Não vale a Taça de Bolinhas, mas pode influenciar na liderança. No Maracanã, o Flamengo joga contra o Sport. O Mengão está na liderança com 31 pontos, dois a mais que o São Paulo. Já o Sport está em 12º na tabela e vem de três derrotas seguidas.



No Mineirão, briga boa na parte de cima da tabela. Depois de perder no meio de semana, o Cruzeiro encara o vice-líder São Paulo, em Belo Horizonte. Só a vitória interessa para os dois times.

Em penúltimo lugar e sem saber o que é vencer há cinco jogos seguidos, o Atlético Paranaense joga contra o Vitória em casa. Internacional e Botafogo duelam no Beira-Rio em busca de recuperação no campeonato.

Para fechar o fim de semana, o Santos quer vencer a primeira depois da pausa para a Copa do Mundo e recebe na Vila Belmiro o América de Minas. Na Arena Condá, a Chapecoense terá duelo contra o Grêmio.