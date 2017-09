Feira de negócios em Pau dos Ferros deve atrair 200 mil pessoas; Evento começa nesta sexta

Começa nesta sexta-feira, 1º de setembro, um dos maiores eventos de negócios do Rio Grande do Norte, a Feira Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar (Finecap 2017), na cidade de Pau dos Ferros. São aproximadamente 80 estandes, onde estarão expostos e sendo comercializados diversos produtos e serviços. A expectativa dos organizadores é que durante os quatro dias mais de 200 mil pessoas circulem na Praça de Eventos, movimentando a economia da cidade.

Durante os quatro dias da Feira, a cidade registra uma significativa movimentação financeira e a rede de hospedagem chega a recordes de ocupação, além do aumento da frequência de consumidores em restaurantes, compras em lojas do comércio e de prestação de serviços.

“A FINECAP é uma grande oportunidade para os empresários e empreendedores não só da região, mas também para os Estados vizinhos que prestigiam o evento e estabelecem novas relações comerciais”, avalia o gerente do Escritório Regional do Sebrae no Alto Oeste, Rodolfo Barreto.

Além de apresentações artístico-culturais e de um amplo espaço gastronômico, os visitantes da Finecap poderão assistir às grandes atrações de grupos regionais, bandas e cantores nacionais no palco principal montado na Praça de Eventos de Pau dos Ferros.

Confira a programação da Feira a partir desta sexta:

01 DE SETEMBRO (SEXTA-FEIRA)

18h30 – PROSA LITERÁRIA: Apresentação da Biografia e das Obras do Poeta Manoel Cavalcante em toda a sua amplitude. Local: Centro Cultural Joaquim Correia

19h – Apresentações e encerramento da XIII VITRINE CULTURAL. Local: Praça de Eventos Nossa Senhora da Conceição

20h – Abertura e exposições dos estandes da FEIRA DE NEGÓCIOS

02 DE SETEMBRO (SÁBADO)

17h – SESSÃO MAGNA PÚBLICA alusiva aos 161 anos de Emancipação Política. Local: Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN

19h – Exposições dos estandes da FEIRA DE NEGÓCIOS

23h – ATRAÇÕES ARTÍSTICAS:

Skema Sertanejo

Pedrinho Pegação

Saia Rodada

03 DE SETEMBRO (DOMINGO)

19h – Exposições dos estandes da FEIRA DE NEGÓCIOS

23h – ATRAÇÕES ARTÍSTICAS

Farra de Playboy

Aviões do Forró

João Neto Pegadão

04 DE SETEMBRO (SEGUNDA)

19h – Exposições dos estandes da FEIRA DE NEGÓCIOS

23h – Encerramento da FEIRA DE NEGÓCIOS

23h – ATRAÇÕES ARTÍSTICAS

Gisele Alves

Matheus e Kauan

Giannini Alencar

Sebrae realizará desfiles de moda na FINECAP

Entre os estandes da Feira está o espaço montado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que montou uma estrutura com estandes de empresas atendidas pelo setorial Desenvolvimento da Indústria. No espaço, serão expostos produtos dos segmentos de confecções de moda íntima, máquinas de costura, cerâmica, gráfica, água mineral, panificação, polpa de frutas e temperos alimentícios.

Na passarela do espaço Sebrae acontecerão desfiles de moda, sempre à partir das 19h no sábado, 02, domingo, 03, e segunda-feira, 04, que é feriado municipal de emancipação política de Pau dos Ferros. No final de semana os desfiles de moda serão das empresas fabricantes roupas da Região Oeste e na segunda-feira será a vez das empresas parceiras.

“O objetivo dos desfiles é mostrar para os visitantes da FINECAP o potencial das indústrias da região que atuam na área têxtil e de confecção”, explica Rodolfo Barbosa Barreto.

Estão confirmados os desfiles das empresas Kelyta Moda Íntima, Sefio Moda Masculina, Mallus Fardamentos, R&L Aluguel de Roupas e Del Rayssa Moda Íntima. Todas essas empresas têm origem familiar, criadas a partir de sonhos de mulheres que tinham como meta se tornarem empreendedoras.