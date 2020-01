Final feliz? Flamengo encerra novela sobre Gabigol

A novela quanto à contratação do atacante Gabigol chegou ao fim nesta segunda-feira (27) após acordo entre o Flamengo e a Inter Milão. Após acertar os valores, a diretoria rubro-negra considera o negócio como fechado. Faltam apenas as assinaturas do contrato entre o Fla e o jogador.

Assim, o clube carioca ficará em definitivo com seu artilheiro de 2019 pelas próximas cinco temporadas.

O vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor de futebol, Bruno Spindel, chegaram a Milão no último domingo para negociar de uma vez por todas com os dirigentes da Inter.

Com a valorização de Gabigol no ano passado, o clube italiano esperava por ofertas mais robustas, mas nada chegou.

Com a transferência definitiva de Gabigol, o Flamengo chega ao sexto reforço para a temporada – o zagueiro Gustavo Henrique (Santos), o volante Thiago Maia (Lille-FRA), os meia-atacantes Pedro Rocha (Spartak Moscou-RUS) e Michael (Goiás) além do centroavante Pedro (Fiorentina-ITA) já haviam sido contratados.

Fonte: Portal Grande Ponto