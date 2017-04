Final do A Mais Bela Voz Kids acontece neste sábado

Neste sábado, 8 de abril, o Partage Shopping Mossoró recebe a final do concurso “A Mais Bela Voz Kids”, a partir das 19h, na Praça de Alimentação. Restam apenas cinco finalistas: Beatriz Gurgel, Maria Eduarda, Rebeca Araújo, José Fredson e Yanne Camille.

As crianças serão julgadas por profissionais com conhecimento vasto sobre música, levando em consideração voz, dicção, afinação, ritmo e postura de palco. O jurado fixo no painel, Leopoldo Galtieri, terá a companhia de Halyssom Dantas e a presença especial da cantora Nida Lira.

Com a ajuda de profissionais da música nos ensaios, as crianças também são acompanhadas pela psicóloga Niedia Paiva, que os auxilia a entender as regras do concurso e a enxergar esse desafio como algo prazeroso e saudável.

O “A Mais Bela Voz Kids” é realizado pelo Partage Shopping Mossoró em parceria com a Rádio Rural de Mossoró. E tem como premiação para o primeiro colocado uma bolsa de estudos de 1 ano letivo no colégio Mather Christi e a gravação de um clipe musical pelo diretor David Dantas.

O segundo lugar ganhará um bolsa de estudos na escola de idiomas CNA e o terceiro mil reais em material escolar.