Final da Libertadores será dia 9 no estádio do Real Madrid, diz jornal argentino

Pode estar perto do fim a novela em torno da final da Libertadores. Nesta quinta-feira, segundo o jornal argentino “La Nación”, a segunda partida da final entre River Plate e Boca Júniors será no estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, na Espanha no dia 9 de dezembro.

Ainda de acordo com o Jornal, Conmebol, dirigentes de Boca, River e Real, além de representantes da UEFA já estariam de acordo. A decisão só esperava um sinal verde de Gianni Infantino, presidente da FIFA, para ser confirmada. Infantino esteve no estádio do River Plate, no último sábado, quando a partida foi cancelada por conta de atos de vandalismo de torcedores do River contra o ônibus que levava a equipe adversária.

As outras cidades que se ofereceram para sediar a final, Miami, nos Estados Unidos, Doha, no Catar e Medelín, na Colômbia, foram descartadas por questões que passam por logística à afinidades políticas entre os dirigentes das diferentes federações.