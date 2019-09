Filhos de Flordelis ficarão em presídios diferentes, decide Justiça

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a Secretaria Estadual de Administração coloque os dois filhos da deputada federal Flordelis (PSD-RJ) em presídios diferentes. Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas dos Santos de Souza são acusadas da morte do marido da parlamentar, o pastor Anderson do Carmo, em junho deste ano.

A 3ª Vara Criminal de Niterói atendeu a um pedido de Lucas, que alegou estar sendo ameaçado pelo irmão, Flávio, para mudar sua versão sobre o crime. Os dois estão presos na Penitenciária Bandeira Stampa, no complexo de Gericinó (Bangu).

O pastor Anderson foi morto com pelo menos 30 tiros em 16 de junho, quando chegava em casa, na cidade de Niterói, no Grande Rio.

Agência Brasil