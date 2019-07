Filhos de Bolsonaro vão ao SBT e Eduardo se deixa fotografar armado

Os filhos do presidente da República, Jair Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filhos de Jair Bolsonaro, participaram no sábado, dia 6, da gravação do quadro Jogo de 3 Pistas, no Programa do Silvio Santos, do SBT.

O deputado Eduardo postou em seu Twiter uma foto do encontro com o apresentador e o irmão, onde deixa à mostra uma arma de fogo em sua cintura.

O presidente Bolsonaro havia participado desse mesmo programa em maio. Na ocasião, o chefe do Executivo federal e proprietário da emissora divergiram sobre a a flexibilização da legislação que trata do porte de armas. “Esse negócio de arma de fogo não pode aprovar. […] Aí é faroeste”, disse Silvio Santos. Bolsonaro respondeu lembrando a Silvio Santos que ele frequenta os Estados Unidos, onde a legislação é mais liberal neste ponto