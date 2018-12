Fifa paga quase US$ 3 milhões para clubes brasileiros por Copa do Mundo

A Fifa divulgou nesta terça-feira que os 416 clubes que cederam jogadores para a disputa da Copa do Mundo receberão US$ 209 milhões (R$ 800 milhões), sendo que pouco mais de US$ 2,75 milhões (R$ 10,5 milhões) serão destinados a brasileiros, com o Corinthians obtendo o maior valor.

O time paulista, que teve o goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner na seleção brasileira, ganhará, segundo a federação internacional, US$ 645,2 mil (R$ 2,46 milhões), através da CBF, que é intermediária da transferência.

Na sequência, aparecem Flamengo e Palmeiras, integrando o ‘top-3’. Cruzeiro, Grêmio, Vasco, São Paulo e Sport Recife completam a relação de contemplados (confira a lista no fim do texto).

De acordo com a Fifa, o montante total representa um aumento de quase 200% com relação a Copa de 2014, disputada no Brasil. Ao todo, o dinheiro será destinado a clubes de 63 diferentes países.

O Manchester City, da Inglaterra, receberá o maior montante, de pouco mais de US$ 5 milhões (R$ 19,1 milhões), seguido por Real Madrid e Barcelona, ambos da Espanha, com US$ 4,81 milhões (R$ 18,42 milhões) e US$ 4,14 milhões (R$ 15,87 milhões), respectivamente.

Confira a lista de clubes brasileiros que receberão da Fifa pela cessão de jogadores na Copa do Mundo de 2018:.

Corinthians US$ 645.240,00 (R$ 2.469.914,20).

Flamengo US$ 435.820,00 (R$ 1.668.275,38).

Palmeiras US$ 425.207,50 (R$ 1.627.651,79).

Cruzeiro US$ 322.620,00 (R$ 1.234.957,10).

Grêmio US$ 322.620,00 (R$ 1.234.957,10).

Vasco US$ 322.620,00 (R$ 1.234.957,10).

São Paulo US$ 237.720,00 (R$ 909.968,39).

Sport Recife US$ 41.035,00 (R$ 157.077,88).

Agência Brasil