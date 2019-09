Fifa anuncia CR7, Messi e Van Dijk como finalistas do prêmio “The Best”

A Fifa anunciou nesta segunda-feira que o português Cristiano Ronaldo, o argentino Lionel Messi e o holandês Virgil Van Dijk são os três finalistas do prêmio “The Best”, que será entregue no próximo dia 23 no Teatro alla Scala, em Milão.

Os atacantes de Juventus e de Barcelona repetem, assim como o zagueiro do Liverpool, a lista de finalistas da premiação anual da Uefa, realizada na semana passada, na qual Van Dijk foi eleito o melhor jogador da última temporada.

Agência EFE