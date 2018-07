Fiern realiza feira de conhecimento Mossoró esta semana

O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern), Amaro Sales, autorizou a realização do projeto Sesi Futuro, que promove palestras abertas ao público, em Mossoró. O evento será realizado na próxima quinta e sexta-feira, 26 e 27 de julho, das 9h às 18h, no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), na Rua José Leite, nº 100, bairro Abolição.

O projeto Sesi Futuro – Frutos da Terra é uma feira de conhecimento, na qual estandes sobre diversos temas estarão abertos à visitação e oferecerão palestras, com foco principal nas temáticas Trabalho; Empreendedorismo; Ciência e Tecnologia; Inovação e Juventude; Cidadania e Cultura.

“Percebemos a importância desse projeto sendo desenvolvido em outros municípios, e fizemos uma solicitação, via Câmara, para que fosse estendido para Mossoró, o que foi atendido pela Fiern. Registro nosso agradecimento ao presidente Amaro Sales pela sensibilidade demonstrada com Mossoró no atendimento desse pleito do Legislativo”, diz a vereadora e presidente da Câmara Municipal Izabel Montenegro.

Qualificação

No Sesi Futuro, os visitantes terão acesso às mais recentes tendências do mercado corporativo; a ações de cidadania e orientações diversas em temas como segurança no trabalho, comunicação ativa e técnicas de gestão, além de acesso a entidades e organizações das mais diversas áreas.

“Todas elas prontas para auxiliar nas mais variadas demandas, desde a busca pelo primeiro emprego até tornar mais fácil o caminho para a abertura de novas empresas. Assim, o público se beneficiará de informação de qualidade, baseada em conceitos, ideias e experiências amplamente discutidas e testadas em campo”, informa o presidente Amaro Sales.

O público-alvo do evento são jovens, mulheres e trabalhadores de níveis superior e médio, que buscam se atualizar, capacitar e promover um mercado de trabalho mais dinâmico e inovador. A expectativa é a de que mil pessoas visitem o Sesi Futuro nos dois dias de programação. A entrada é gratuita.