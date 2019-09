Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa tem como tema os “Bons Ventos” do RN

O Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa (FINC) chega à sua 10ª edição ampliando e valorizando as produções audiovisuais realizadas no Rio Grande do Norte. Considerado um dos mais importantes festivais do Nordeste, o FINC apresenta os “Bons Ventos”, como tema central para que os realizadores contem ao mundo suas idéias no tradicional Festival de Curtas de 1 minuto. As inscrições no festival são totalmente gratuitas.

Para participar, os interessados em participar do festival, devem se inscrever no período de 1º a 31 de outubro, no site oficial do evento. As inscrições podem ser realizadas na categoria Mostra Potiguar, Pérolas do RN e o Festival de Curtas de 1 minuto. A 10ª edição do FINC será realizada nos dias 29 e 30 de novembro, no mirante da praia de Baía Formosa com exibição de curtas metragens, apresentações culturais, atividades desportivas e ações sociais.

O FINC existe desde 2010 e é realizado na paradisíaca praia de Baía Formosa, uma das mais belas do litoral norte-riograndense. Desde a primeira edição são valorizadas as produções locais. O destaque deste ano deve ser, mais uma vez, o concurso de curtas-metragens com duração máxima de 1 minuto. O vencedor terá seu filme exibido no Festival Netia OFF CAMERA, um dos maiores festivais de cinema independente da Europa, com direito a passagem, hospedagem e alimentação durante o evento, além de workshops na cidade da Cracóvia (Polônia). O ganhador também participará de um city tour pela cidade com visita a pontos turísticos. Estão inclusos, ainda, uma visita à fábrica de Schindler e ao Campo de Concentração de Auschwitz, construído pelos nazistas alemães na Polônia.

Na edição 2018, o Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa abordou o tema “Mulheres”, contando com a inscrição de mais de 80 filmes de todo o país. Além disso, o Festival amplia seu caráter social, através da capacitação dos jovens da comunidade. Por meio do Programa FINC de Voluntariado, cerca de 30 estudantes da rede pública de ensino receberam capacitação e atuaram na organização do evento como colaboradores. Para 2019, o número deve ser ampliado para 50 jovens e adultos.

O FINC é uma realização da GREMI Film e The Sckaff Movie and Pictures, com patrocínio da Lei Câmara Cascudo por meio da Cosern, Governo do Estado, Fundação José Augusto e Projeto Eco Estrela. O Festival também conta com apoio da Secretaria de Turismo – SETUR. Em 2019, o FINC vai ampliar a participação dos moradores de Baía Formosa, nas atividades desenvolvidas em sua programação.

