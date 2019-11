Festival Food Truck gera mais de 50 empregos em Mossoró

O Festival Food Truck na Estrada, maior evento gastronômico itinerante do país, está em Mossoró e inicia suas atividades na noite desta quinta-feira (7), na Estação das Artes Elizeu Ventania. São 10 food trucks, escolhidos após uma seleção da organização do evento.

Com o festival, mais de 50 empregos temporários são gerados no município. A prefeitura de Mossoró apoia o evento. “A gente contrata mais de 50 pessoas diretamente para trabalhar nos caminhões, como os chefes de cozinha e auxiliares. Além disso compramos todos os insumos na cidade, como pães, carnes, queijo, bacon, bebidas… Enfim, tudo é comprado no município”, destacou Luiz Carlos, responsável pelo evento.



Luiz Carlos é o organizador do Festival. Foto: Pacífico Medeiros.

O festival em Mossoró segue até o próximo domingo, das 18h às 0h. “Começamos o festival ha 4 anos em Santa Catarina. Começamos a rodar o Brasil e o mundo. Tivemos na região do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Acre, fomos ate Manaus, Roraima, entre muitos outros estados. Esse ano viemos pro Nordeste. Já passamos por mais de 20 estados e 400 municípios”, comentou Luiz Carlos.

Carolina Azevedo é dona de um dos food trucks. É a primeira vez dela no Rio Grande do Norte. “Já caminho com o grupo há 3 anos. É a primeira vez no Rio Grande do Norte. Meu carro chefe é o picanha, mas o diferencial é o hambúrguer de costela, que a carne dele é recheada com bacon e queijo. O festival é muito interessante e vale muito a pena”, declarou.

Prefeitura de Mossoró