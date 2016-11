Festival DoSol terá Mombojó, Tulipa Ruiz, O Terno e outros destaques da cena independente

Entre sexta e domingo (11 a 13/11), Natal abre as portas para o melhor da nova música brasileira. Com shows do fim de tarde adentrando a noite, a programação reúne alguns dos maiores nomes da cena independente, como Tulipa Ruiz (SP), O Terno (SP) e Mombojó (PE), e novos destaques que vêm chamando atenção com seus trabalhos autorais – é o caso de Ventre (RJ) e Kalouv (PE).

No dia 11 (sexta), o destaque fica por conta da Camarones Orquestra Guitarrística (23h) que, como o nome indica, apresenta seu elogiado rock instrumental. Também sobe ao palco a Kalouv (23h30), direto de Recife, embalando o público ao som de post-rock e rock progressivo, também instrumental. No repertório, músicas dos trabalhos “Sky swimmer”, “Pluvero” e “Planar sobre o invisível”, este último contendo a faixa “Peixe voador”, que ganhou um clipe recentemente. A banda também se apresenta no dia 12 (sábado), às 22h30.

O Terno é um dos grandes destaques da segunda noite, seguindo na turnê de “Melhor do que parece”, álbum lançado em 2016. O lineup também tem Tulipa Ruiz (0h30) e seu show “Dancê” e Mombojó (2h30), apresentando o disco “Alexandre”, além de canções como “Faaca”, “Deixe-se acreditar”, “Antimonotonia” e “Papapa”. Antes disso, no entanto, tem toda a intensidade da Ventre (22h), banda carioca que está em turnê pelo nordeste e chega a Natal como uma das mais queridas pelo público. Em nova fase, comemorando o aniversário de um ano do álbum de estreia, o power trio está prestes a entrar em estúdio para gravar mais um trabalho – dessa vez em parceria com a Balaclava Records.

No domingo (13/11), muitos nomes já conhecidos do público: Selvagens À Procura de Lei (17h30), Maglore (18h30), Scalene (19h30), Plutão Já Foi Planeta (20h30) e Silva (22h), entre outros.

Festa carimbada no calendário potiguar, o Festival DoSol também acontece em outras cidades do Rio Grande do Norte: Parnamirim, Mossoró, Assu, Currais Novos, Caicó e Santa Cruz; além de apresentações em capitais do Nordeste como João Pessoa (PB), Fortaleza (CE), Recife (PE) e Aracaju (SE).

Os ingressos custam R$25 e podem ser adquiridos no site Sympla (https://www.sympla.com.br/festival-dosol-2016-natalrn__80988). A classificação é de 18 anos. Mais informações sobre a etapa Natal: http://festivaldosol.com.br/natal-rn