Festa de São Sebastião deverá gerar mais de 500 empregos em Caraúbas

Estimativa feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos aponta que em Caraúbas, durante os 10 dias de Festa de São Sebastião deverá ser gerado cerca de 550 empregos diretos e indiretamente. O grande volume de pessoas que vem para a cidade dos grandes eventos, movimentará significativamente o comércio, a rede hoteleira e pousadas, além de bares e restaurantes.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Miguel Araruna, na Praça de Eventos, onde acontecerão os grandes shows, será montada uma estrutura com 20 barracas padronizadas, 20 trailers e 10 carros-lanchonetes, além de 200 vendedores ambulantes que circularão com seus produtos, durante as festas.

“Está sendo montada uma estrutura com toda a segurança e responsabilidade, para comportar as milhares de pessoas que irão participar dos festejos. Na Praça de Eventos, vamos ter uma variedade de gostos e sabores, vamos ter banheiros químicos adaptados para cadeirantes, vamos ter uma verdadeira estrutura para atender todos. Outra coisa importante, é que este ano a Prefeitura não está cobrando nenhuma taxa dos comerciantes que irão vender nos festejos”, explicou Miguel Araruna.

Ministério do Turismo

A 13ª Festa de São Sebastião recebe também investimentos de R$ 200 mil, do Ministério do Turismo, via convênio com a Prefeitura de Caraúbas, para pagar o cachê da Banda Aviões do Forró, que abrirá os festejos sociais no dia 10 de janeiro, no município. No entender do prefeito Juninho Alves, esse convênio vai ampliar ainda mais a geração de renda, durante os 10 dias de festejos.

“O convênio que celebramos com o Ministério do Turismo para pagar o cachê de Aviões do Forró, será revertido em geração de renda para a população, que será beneficiada em todos os sentidos. Vamos montar uma estrutura para comportar todos que irão participar das nossas festividades”, concluiu Juninho Alves.

A 13ª Festa de São Sebastião em Caraúbas acontece de 10 a 20 de janeiro, com uma ampla programação. Na parte social, mais de 10 atrações de cunho nacional, deverão se apresentar no palco da Praça de Eventos.