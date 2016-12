Festa de Santa Luzia encerra com milhares de fieís nas ruas e homenagem no céu

Encerrou por volta das 20h30 desta terça-feira a edição 2016 da Festa de Santa Luzia.

Para este ano foram encaminhadas novidades que se voltaram para o percurso da procissão e homenagens, com destaque para a participação do cantor e aviador Waldonys em apresentação no adro da Catedral e no céu da cidade.

Waldonys utilizou seu avião particular para fazer um gigantesco coração com fumaça da aeronave marcando o início da peregrinação.

A procissão teve início por volta das 17h com a imagem da padroeira partindo da igreja de Nossa Senhora da Conceição, no bairro Alto da Conceição.

Repetindo a estratégia de contemplar áreas diferentes da cidade a cada ano, o percurso deste ano envolveu ruas do Alto da Conceição, Boa Vista, Doze Anos e Centro numa extensão de 3.8 quilômetros.

Com uma estimativa de mais de 100 mil fiéis nas ruas da cidade a procissão chegou ao fim por volta das 19h marcando a abertura da solenidade de encerramento.