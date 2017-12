Festa de Santa Luzia chega ao fim com procissão e show de Waldonys nesta quarta-feira

A Festa de Santa Luzia 2017 chega ao fim nesta quarta-feira, 13 de dezembro, dia da padroeira de Mossoró. A tradicional procissão, que reúne milhares de fiéis pelas ruas da cidade, começa às 17h, partindo da Igreja de São João, no bairro Doze Anos. Os festejos serão encerrados com show do cantor Waldonys, descerramento das bandeiras e o grande sorteio de Santa Luzia com 13 prêmios.

Ao longo da quarta-feira, serão celebradas sete missas (às 2h, 5h, 6h30, 8h, 10h,14h, 15h30).

A estimativa para a procissão de Santa Luzia, com base na edição de anos anteriores, é de 150 mil pessoas. A Diocese de Mossoró solicita a todos que possuem carros de som e paredões, e desejam acompanhar o cortejo religioso, que procurem a secretaria da Catedral para se inscreverem e auxiliar na sonorização da procissão.

Percurso da procissão

O Percurso passará pela Rua Felipe Camarão, Avenida Diocesana, Rua Dr João Marcelino, Avenida Alberto Maranhão, Rua Augusto Severo e Câmara Municipal até chegar à Catedral. A Paróquia de Santa Luzia pede aos populares que enfeitem suas casas nos pontos por onde a procissão vai passar.

Todo o trajeto contará com segurança das Polícias Civil e Militar, agentes de Trânsito, Corpo de Bombeiros, Guardas Municipais, além de socorristas e ambulâncias.

Os romeiros serão acolhidos na Escola de Artes, na avenida Alberto Maranhão, onde a Equipe da Acolhida os recepcionará com café da manhã e almoço. Estão previstas caravanas de várias cidades do Rio Grande do Norte e também de estados vizinhos como Paraíba e Ceará.